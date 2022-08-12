Вчера в школе хоккейного клуба СКА произошел крайне печальный инцидент. 15-летний подросток скончался от сильнейшего удара шайбой в область груди. Об этом сообщают на официальном сайте спортклуба.

Как сообщается на сайте спортивной организации, шайба попала в сердце, из-за чего парню не смог помочь ни врач команды, ни прибывшие в спорткомплекс врачи. Поначалу им удалось запустить сердце молодого человека, но уже в клинике он скончался.

Спортивный клуб принес глубокие соболезнования семье своего игрока, пообещав помочь ей во всех вопросах. Кроме этого, сообщается, что будет проведено расследование этого происшествия.