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Молодой хоккеист СКА скончался от удара шайбой во время тренировки
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  • Опубликована 12.08.2022 в 16:30
  • Изменена сегодня в 10:59

Молодой хоккеист СКА скончался от удара шайбой во время тренировки

Вчера в школе хоккейного клуба СКА произошел крайне печальный инцидент. 15-летний подросток скончался от сильнейшего удара шайбой в область груди. Об этом сообщают на официальном сайте спортклуба.

Как сообщается на сайте спортивной организации, шайба попала в сердце, из-за чего парню не смог помочь ни врач команды, ни прибывшие в спорткомплекс врачи. Поначалу им удалось запустить сердце молодого человека, но уже в клинике он скончался.

Спортивный клуб принес глубокие соболезнования семье своего игрока, пообещав помочь ей во всех вопросах. Кроме этого, сообщается, что будет проведено расследование этого происшествия.

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