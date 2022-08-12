Центральный банк России дал свой прогноз на падение средней ставки уже в 2025 году. Ожидается, что её размер опустится до показателя в 5-6% годовых.
Однако в этом вопросе присутствует одна важная оговорка. По заявлению Набиуллиной, это делается для того, чтобы снизить инфляцию до 4% уже к 2024 году, а в дальнейшем необходимо постараться удерживать её на этом уровне.
Отметим, что в конце прошлого месяца Центральный банк России заявил о снижении основной ставки до 8% годовых. А уже в следующем году ожидается её снижение до 6,5%. Регулятор собирается продолжать снижение ключевой ставки по 1-2% в год.
Появился неожиданный след в истории с уничтожением "азовцев" в Еленовке
Фото письма французской разведки для украинских коллег было опубликовано в Сети.
Глава ВМФ Великобритании назвал Россию настоящей угрозой, а Китай будущей
Глава британского Королевского ВМФ и Военно-морских сил Великобритании Бен Кей заявил телеканалу Sky News о том, что в настоящий момент Россия представляет опасность. В то же время было отмечено, что в будущем больший риск стоит ожидать от Китая.
За последний день в России было выявлено больше 27 тыс. случаев заражения коронавирусом
Оперативный штаб сообщается, что за последний день в нашей стране было выявлено 27 819 случаев коронавируса. За прошедший день Ковид отобрал жизни у 57-ми человек, а 2 621 человек были госпитализированы. При этом, вылечится за сутки удалось 14 318 пациентам.
На российский рынок официально вышел новый бренд смартфонов
В российских розничных магазинах "Эльдорадо" и "М.Видео" были представлены новые телефоны от французского бренда Wiko.