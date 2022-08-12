Центральный банк России дал свой прогноз на падение средней ставки уже в 2025 году. Ожидается, что её размер опустится до показателя в 5-6% годовых.

Однако в этом вопросе присутствует одна важная оговорка. По заявлению Набиуллиной, это делается для того, чтобы снизить инфляцию до 4% уже к 2024 году, а в дальнейшем необходимо постараться удерживать её на этом уровне.

Отметим, что в конце прошлого месяца Центральный банк России заявил о снижении основной ставки до 8% годовых. А уже в следующем году ожидается её снижение до 6,5%. Регулятор собирается продолжать снижение ключевой ставки по 1-2% в год.