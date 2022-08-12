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В Уфе пятеро подростков отравились алкоголем
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  • Опубликована 12.08.2022 в 15:00
  • Изменена сегодня в 10:43

В Уфе пятеро подростков отравились алкоголем

Сегодня в одной из уфимских квартир были обнаружены пятеро подростков, находившихся без сознания. Молодых людей сразу же госпитализировали, а чуть позже прокуратура Башкирии сообщила, что подростки употребляли алкоголь с таблетками.

Как сообщает собеседник пресс-службы, четыре девочки и один парень остались в квартире без присмотра взрослых. На утро, когда они уже были без сознания, их обнаружила родственница. Сообщается, что все принимали алкоголь и какие-то аптечные препараты.

Все подростки доставлены в больницу, один из них в реанимации.

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