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За последний день в России было выявлено больше 27 тыс. случаев заражения коронавирусом
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  • Опубликована 12.08.2022 в 16:00
  • Изменена сегодня в 10:53

За последний день в России было выявлено больше 27 тыс. случаев заражения коронавирусом

Оперативный штаб сообщает, что за последний день в нашей стране было выявлено 27 819 случаев коронавируса. За прошедший день COVID-19 отобрал жизни у 57 человек, а 2621 человек были госпитализированы. При этом вылечиться за сутки удалось 14 318 пациентам.

Наибольшее количество зараженных за прошедшие сутки было в Москве (7381), далее идет Санкт-Петербург (3229). А меньше всего обнаруженных случаев заражения было зафиксировано в Ненецком автономном округе — только два.

В начале этого месяца ученые предупреждали, что с появлением новых форм "омикрона" шанс заражения в летний период значительно увеличился.

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