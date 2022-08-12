Оперативный штаб сообщает, что за последний день в нашей стране было выявлено 27 819 случаев коронавируса. За прошедший день COVID-19 отобрал жизни у 57 человек, а 2621 человек были госпитализированы. При этом вылечиться за сутки удалось 14 318 пациентам.

Наибольшее количество зараженных за прошедшие сутки было в Москве (7381), далее идет Санкт-Петербург (3229). А меньше всего обнаруженных случаев заражения было зафиксировано в Ненецком автономном округе — только два.

В начале этого месяца ученые предупреждали, что с появлением новых форм "омикрона" шанс заражения в летний период значительно увеличился.