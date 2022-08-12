Оперативный штаб сообщает, что за последний день в нашей стране было выявлено 27 819 случаев коронавируса. За прошедший день COVID-19 отобрал жизни у 57 человек, а 2621 человек были госпитализированы. При этом вылечиться за сутки удалось 14 318 пациентам.
Наибольшее количество зараженных за прошедшие сутки было в Москве (7381), далее идет Санкт-Петербург (3229). А меньше всего обнаруженных случаев заражения было зафиксировано в Ненецком автономном округе — только два.
В начале этого месяца ученые предупреждали, что с появлением новых форм "омикрона" шанс заражения в летний период значительно увеличился.
Появился неожиданный след в истории с уничтожением "азовцев" в Еленовке
Фото письма французской разведки для украинских коллег было опубликовано в Сети.
Глава ВМФ Великобритании назвал Россию настоящей угрозой, а Китай будущей
Глава британского Королевского ВМФ и Военно-морских сил Великобритании Бен Кей заявил телеканалу Sky News о том, что в настоящий момент Россия представляет опасность. В то же время было отмечено, что в будущем больший риск стоит ожидать от Китая.
На российский рынок официально вышел новый бренд смартфонов
В российских розничных магазинах "Эльдорадо" и "М.Видео" были представлены новые телефоны от французского бренда Wiko.
Знаменитая опера Бизе "Кармен" впервые прозвучит в горах Сочи
Ее представят публике 26 и 27 августа на высоте 1050 метров над уровнем моря — на открытой сцене парка "Лайзо" горного курорта "Роза Хутор".