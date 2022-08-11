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Знаменитая опера Бизе
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  • Опубликована сегодня в 12:44

Знаменитая опера Бизе "Кармен" впервые прозвучит в горах Сочи

Знаменитая опера Бизе "Кармен" впервые прозвучит в горах Сочи. Ее представят публике 26 и 27 августа на высоте 1050 метров над уровнем моря — на открытой сцене парка "Лайзо" горного курорта "Роза Хутор".

Премьера "Кармен" состоится в рамках I Сочинского фестиваля классической музыки, который с 20 по 28 августа будет проходить в южной столице России. На разных концертных площадках города запланированы выступления ведущих артистов оперы и балета из Большого и Мариинского театров, Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Новой оперы, а также вокальные мастер-классы от мастеров оперной сцены.

Организатором фестиваля выступает фонд поддержки классического музыкального искусства F. E.S. Его миссией является не только поддержка оперного искусства, но и просвещение, продвижение великих традиций классического музыкального наследия. Реализация проекта стала возможной благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив. Его глава Роман Карманов подчеркнул уникальный формат фестиваля — все его события будут впоследствии отражены в документальной ленте, которую продемонстрируют на экранах страны.

Новаторство данной версии одной из самых популярных опер в мире в использовании новейших сценических решений, которые позволят зрителю увидеть действие неведомое и невидимое из зрительного зала. Благодаря работе видеооператоров, находящихся на сцене на протяжении всего спектакля и введенных в него в качестве героев, появится возможность увидеть артистов, их мимику, оттенки эмоций в максимальном приближении на мультимедийных экранах, расположенных по краям сцены, и принимающих прямую трансляцию записи.

По словам режиссера спектакля Ильи Устьянцева (режиссер, хореограф Мариинского театра, лауреат множества премий и педагог):

"Благодаря такой интеграции, спектакль станет переплетением внешнего взгляда на происходящее и внутренним наблюдением за каждой деталью, сценой, эмоцией. Он позволит зрителю почувствовать атмосферу стихии чувств и взлететь вместе с героями на высоту рока судьбы".

Природный горный ландшафт станет естественной декорацией спектакля, в котором будут задействованы молодые оперные певцы. Для участия в постановке им пришлось пройти строгий отбор. Однако, для них это будет отличная возможность не только провести время в Сочи, но и пройти мастер-классы и участвовать в постановке "Кармен" вместе с ведущими исполнителями оперной сцены. За музыкальное сопровождение отвечает Сочинский симфонический оркестр под управлением его художественного руководителя Алексея Асланова.

Знаменитая опера Бизе "Кармен" впервые прозвучит в горах Сочи. 10915.jpeg

Художественный руководитель Сочинского симфонического оркестра Алексей Асланов

На сцене парка Лайзо курорта "Роза Хутор" пройдет и финальное мероприятие I Сочинского фестиваля классической музыки — опера-гала, в котором примут участие признанные оперные и балетные звезды. Среди них:

  • солистка оперной труппы Большого театра, заслуженная артистка России Агунда Кулаева;
  • солист оперной труппы Мариинского театра Сергей Скороходов;
  • заслуженный артист Азербайджанской Республики Азер Заде;
  • солист Московского театра Новая опера им. Е. В. Колобова и заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания Алексей Татаринцев

и другие звезды мирового уровня.

Расписание I Cочинского фестиваля классической музыки на курорте "Роза Хутор":

26 августа

Премьера оперы Ж. Бизе "Кармен"
Площадка: Open-air, Парк "Лайзо", Роза Хутор
Начало в 18:30

27 августа

Премьера оперы Ж. Бизе "Кармен"
Площадка: Open-air, Парк "Лайзо", Роза Хутор
Начало в 18:30

28 августа

  1. К. Орф сценическая кантата "Кармина Бурана"
    Начало в 17:00
  2. Закрытие Фестиваля. Опера гала
    Площадка: Open-air, Парк "Лайзо", Роза Хутор
    Начало в 21:00

Приобрести билеты можно на сайтах фестиваля и концертного зала "Роза Холл".

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