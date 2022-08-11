Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования о сносе дома Лапина в Петербурге

Расследование уголовного дела по сносу объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по городу.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования сноса дома Лапина в Петербурге. Также руководителя комитета интересует исчезновение других ОКН.

Ранее петербургские депутаты возмутились из-за сноса дома Лапина. Политики направили обращение к Бастрыкину по этому поводу. Как рассказали в Сети, вместо исторического памятника планируется строительство элитного жилого комплекса.

В экспертном сообществе уже отмечали, что проблема сноса исторических объектов в Петербурге носит систематических характер.