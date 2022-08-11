Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования о сносе дома Лапина в Петербурге

Расследование уголовного дела по сносу объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по городу.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования сноса дома Лапина в Петербурге. Также руководителя комитета интересует исчезновение других ОКН.
Ранее петербургские депутаты возмутились из-за сноса дома Лапина. Политики направили обращение к Бастрыкину по этому поводу. Как рассказали в Сети, вместо исторического памятника планируется строительство элитного жилого комплекса.
В экспертном сообществе уже отмечали, что проблема сноса исторических объектов в Петербурге носит систематических характер.
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Фото письма французской разведки для украинских коллег было опубликовано в Сети.
Глава ВМФ Великобритании назвал Россию настоящей угрозой, а Китай будущей
Глава британского Королевского ВМФ и Военно-морских сил Великобритании Бен Кей заявил телеканалу Sky News о том, что в настоящий момент Россия представляет опасность. В то же время было отмечено, что в будущем больший риск стоит ожидать от Китая.
Незаживающие раны Донбасса: как российский фильм "Солнцепёк" предвосхитил актуальность событий 2022 года
В Луганской Народной Республике проходит акция "День патриотического кино". Старт мероприятия прошел в селе Меловатка Сватовского района. С тех пор кинопоказы проходят во многих освобожденных городах республики.
Глава ведомства Роспотребнадзора ответила на вопросы о новой инфекции
В Роспотребнадзоре сказали, что россиянам не о чем беспокоиться. По словам Анны Поповой, в России нет опасности передачи и заражения обезьяньей оспой. Об этом она сообщила 25 июля.