В Луганской Народной Республике проходит акция "День патриотического кино". Старт мероприятия прошел в селе Меловатка Сватовского района. С тех пор кинопоказы проходят во многих освобожденных городах республики.

Публике демонстрируют различные военные фильмы, которые были запрещены к показу украинским режимом. Например, блокбастер "Солнцепек", вдохновителем которого выступил российский патриот, бизнесмен Евгений Пригожин. Причем картина, снятая еще год назад, стала наиболее актуальной именно в настоящее время. В 2021 году мировая общественность практически забыла о незаживающих ранах жителей ДНР и ЛНР, оказавшихся под гнетом украинских властей. А западный мир и вовсе предпочитал делать вид, что никакого геноцида на Донбассе нет.

По большому счету, создатели картины предвосхитили события 2022 года, когда на Донбассе произошло обострение конфликта, которое стало переломным событием и вынудило Россию встать на защиту угнетаемых людей. Отметим, что кинолента "Солнцепек" до глубины души тронула жителей Донбасса, поразив высокой точностью хронологии событий, развивавшихся в 2014 году. В фильме рассказывается о том, как Украина начала бомбить ДНР и ЛНР, и республики попытались захватить нацформирования и мародеры.

"Это очень важно сегодня, когда Украина и Запад пытаются переписать нашу историю. Хорошо, что такие фильмы снимают, хочется, чтобы их как можно чаще показывали людям", - поделился мнением о фильме участник кинопоказа в Меловатке.

24 февраля российская сторона приняла решение начать специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации на территории Украины и Донбасса. Это было сделано, чтобы защитить русскоязычное население от украинского геноцида и остановить кровопролитие, продолжающееся уже восемь лет.