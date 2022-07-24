"Умный" Петербург рискует потерять позиции из-за "неумного" управления

Санкт-Петербург занял второе место в рейтинге "умных" городов, обогнав Нижний Новгород. Москва при этом получила почетную первую позицию. Такие данные привел Минстрой РФ.
Однако, несмотря на высокие позиции, будущее IQ культурной столицы находится под угрозой из-за нежелания Смольного поддерживать и развивать цифровизацию. Ярким примером низкого интереса городских властей к IT-отрасли и развитию цифровых систем можно считать показательное закрытие физмат-школы ЛМНО (Лаборатории Непрерывного Математического Образования). Несмотря на уникальность учебного заведения, из дверей которого вышли многие молодые ученые, оно оказалось ненужным городу.
Не срослось и с выделением площадки для строительства центра олимпийского резерва "Роббо". Также не вышло со строительством инновационного IT-кластера в Санкт-Петербурге.
Стоит сказать, что даже получившие высокую оценку Минстроя направления имеют серьезные проблемы. Например, не получилось запустить приложение Смольного для построения маршрутов "Портал общественного транспорта Петербурга". Напомним о сбоях и комиссии в частном приложении для оплаты парковки BSTR, а также о серии коррупционных скандалов вокруг интеллектуальных систем "Безопасный город".
Как сообщают эксперты, инвестиционная привлекательность города стабильно снижается, а туристическая отрасль с момента начала пандемии переживает не лучшие времена. Из-за системных провалов правительства Санкт-Петербурга и работы "для галочки" в цифровом направлении город рискует растерять весь свой IQ.
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