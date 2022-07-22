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Кадровые перестановки в Смольном помогают Беглову сбежать от ответственности
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  • Опубликована сегодня в 21:36

Кадровые перестановки в Смольном помогают Беглову сбежать от ответственности

С начала года Смольный провалил две реформы — транспортную и мусорную. Вместо того, чтобы работать над ошибками, губернатор Александр Беглов делает кадровые "рокировки" в администрации. Таким образом, градоначальник может избегать ответственности, предполагают журналисты.

Одним из примеров "кадровой чехарды" стало назначение Валерия Москаленко на пост вице-губернатора, который курирует Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт‑Петербурга, а также Управление социального питания. При этом у Москаленко не было опыта в социальных сферах, а связанные с финансами вице-премьеры уже есть — Николай Линченко и Алексей Корабельников.

Недавно заменили и "транспортного" главу вице-губернатора Максима Соколова — он покинул Смольный в разгар перехода на "новую модель транспортного обслуживания". Есть основания полагать, что он получил личные выгоды в результате своей деятельности. Его заменил бывший глава транспортного комитета Кирилл Поляков. Но при этом ход транспортной реформы он не контролирует: она находится в ведении другого вице-губернатора — Николая Линченко, который курирует комитет транспортной инфраструктуры и строительный блок.

При этом кадровые перестановки не улучшают жизнь горожан. Так, не разрешилась проблема плохо работающей ливневой канализации и с назначением нового главы "Волоканала". Петербуржцы долго жаловались на проблемы с ливневками. После того, как место главы "Водоканала" занял другой чиновник, вопрос с канализацией не решился.

Кадровые перестановки не помогают улучшить качество жизни петербуржцев. Смольный только имитирует работу. На жизни города это не отражается позитивно.

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