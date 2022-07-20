Владимир Путин: желания выполнять договоренности у Киева нет

В Тегеране прошёл саммит "астанинской тройки", где встретились лидеры России, Ирана и Турции.
На вопросы СМИ об урегулировании конфликта с Украиной президент России Владимир Путин ответил, что готовности Киева выполнить договоренности в Москве на данный момент не видят:
"Результат любых переговоров зависит от желания сторон исполнять достигнутые договоренности. Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет".
Президент также отметил, что для согласия обеих сторон в нынешней ситуации войска России специально отошли от Киева. Однако даже после этого никакого продолжения в лучшую сторону не последовало.
"Однако киевские власти отказались от исполнения этих соглашений, хотя они (договоренности) были фактически достигнуты", — прокомментировал Владимир Путин.
Российский лидер также подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган старается создать лучшие условия для мирного соглашения России и Украины. Напомним, ранее, в конце марта, в Стамбуле проходили российско-украинские переговоры.
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