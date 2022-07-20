Владимир Путин: желания выполнять договоренности у Киева нет

В Тегеране прошёл саммит "астанинской тройки", где встретились лидеры России, Ирана и Турции.

На вопросы СМИ об урегулировании конфликта с Украиной президент России Владимир Путин ответил, что готовности Киева выполнить договоренности в Москве на данный момент не видят:

"Результат любых переговоров зависит от желания сторон исполнять достигнутые договоренности. Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет".

Президент также отметил, что для согласия обеих сторон в нынешней ситуации войска России специально отошли от Киева. Однако даже после этого никакого продолжения в лучшую сторону не последовало.

"Однако киевские власти отказались от исполнения этих соглашений, хотя они (договоренности) были фактически достигнуты", — прокомментировал Владимир Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган старается создать лучшие условия для мирного соглашения России и Украины. Напомним, ранее, в конце марта, в Стамбуле проходили российско-украинские переговоры.