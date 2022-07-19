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Четыре страны заинтересованы в проведении Кубка Азии 2023
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  • Опубликована сегодня в 17:00

Четыре страны заинтересованы в проведении Кубка Азии 2023

Южная Корея, Австралия, Индонезия и Катар подали "выражения заинтересованности" в том, чтобы заменить Китай в качестве принимающей стороны Кубка Азии по футболу в следующем году, сообщила Азиатская футбольная конфедерация в понедельник, 18 июля.

Китай должен был принять мероприятие с участием 24 команд, запланированное на июнь и июль следующего года, но усилия страны по соблюдению политики отсутствия COVID-19 привели к тому, что оно было перенесено.

Крайний срок подачи четырьмя ассоциациями своих заявок на участие в конкурсе был установлен на 31 августа, а исполнительный комитет AFC (главная футбольная организация в Азии) объявит новую принимающую страну 17 октября, говорится в сообщении.

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