Южная Корея, Австралия, Индонезия и Катар подали "выражения заинтересованности" в том, чтобы заменить Китай в качестве принимающей стороны Кубка Азии по футболу в следующем году, сообщила Азиатская футбольная конфедерация в понедельник, 18 июля.
Китай должен был принять мероприятие с участием 24 команд, запланированное на июнь и июль следующего года, но усилия страны по соблюдению политики отсутствия COVID-19 привели к тому, что оно было перенесено.
Крайний срок подачи четырьмя ассоциациями своих заявок на участие в конкурсе был установлен на 31 августа, а исполнительный комитет AFC (главная футбольная организация в Азии) объявит новую принимающую страну 17 октября, говорится в сообщении.
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