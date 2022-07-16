"Мужа убили - у меня есть доказательства!" Вдова юриста Кулиша обратилась в суд

После смерти Кулиша его телефон полностью "обнулили", а данные с камеры, установленной рядом с окном, не изучили — главная претензия вдовы известного юриста Валерия Кулиша Дарьи Куликовой.

Женщина не согласилась с решением следователя, который после смерти её мужа констатировал, что адвокат совершил самоубийство, выпрыгнув из окна следственного управления СК по Тверскому району 12 октября 2021 года.

Дарья Куликова уверена, что мужа довели до смерти сотрудники следственных органов. 11 октября 2021 года Кулиша вызвали на допрос, где он пропал на сутки. А после мужчина выпал из окна.

Следователь, проводивший проверку в качестве главного доказательства самоубийства, предъявил видео с камеры наблюдения из коридора госучреждения, где заснят Валерий Кулиш в полном одиночестве. Но жена погибшего с этим не согласна, говоря о том, что на видео нет даты и оно могло было быть снято в другой день.

Именно поэтому она 17 января 2022 года обратилась в Главное управление СК с требованием возбудить уголовное дело по статьям 110, 127 и 286 ("доведение до самоубийства", "незаконное лишение свободы" и "превышение должностных полномочий"). По словам Куликовой, добиться проведения проверки ей удалось только после того, как она попала на личный прием к руководству ГСУ СК по Москве.

Но и после этого уголовное дело не было возбуждено, и женщина обратилась в Тверской районный суд с иском к СК и пытается обжаловать решение следствия. В жалобе Дарья Кузнецова написала о том, что на мужа оказывалось психологическое давление со стороны следователя столичного МВД Ольги Чирковой и сотрудника ФСБ Владимира Булгакова. Об этом она рассказала журналистам BFM.

Следователь и сотрудник ФСБ требовали от юриста, пишет Куликова, оклеветать невиновных людей, а когда её муж собрал доказательства превышения полномочий сотрудниками, а также факты пыток подозреваемых, и случилась трагедия. Дарья Кузнецова утверждает, что Валерий Кулиш успел подготовить девять документов с доказательствами преступлений следователя и оперативника ФСБ, все бумаги она передала адвокату одного из подозреваемых, которого и требовали оклеветать.