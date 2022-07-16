Казачий десант в теории: чем занимаются тульские "воины" во время спецоперации на Украине

Тульские казаки изучили парашютное десантирование. Об этом сообщает издание Тульская Пресса.

"Я сам десантник и имею более 20 прыжков. Все наши казаки проходят специальную военную подготовку. Для этого Западное окружное казачье общество организует ежемесячные военно-полевые сборы для тульских и рязанских казаков. Здесь в 51-ом полку наши казаки проходят спецподготовку и изучают навыки десантирования", — рассказал атаман Западного окружного казачьего общества Алексей Альховик.

Занятия по военной подготовке проходят под руководством бойцов 51-го Гвардейского парашютно-десантного полка. Помимо Тульских казаков в специальных учениях приняли участие представители Рязанского КО. Как сообщил Альховик, данные сборы планируется проводить каждый месяц.

Инициатива бесспорно полезная. Однако без отработки полученных навыков в условиях реальных боевых действий это может превратиться в обычный парашютный спорт. И, судя по последним тенденциям, в стане современных казаков именно к этому все и идет.

Умение десантироваться пригодилось бы им на передовой специальной военной операции. Но люди, гордо называющие себя воинами-патриотами, давно отказались от истинного предназначения защитника Отечества.

После событий на Майдане в 2014 году, когда власть в Киеве захватили агрессивно настроенные против России националисты, казаки активно рвались в "незалежную". С началом обстрелов Донбасса, атаманы со всей страны призывали соратников отправиться на защиту жителей региона.

Однако, спустя 8 лет и с началом спецоперации по денацификации Украины, желание у "настоящих воинов" заметно поубавилось. Вместо этого вольный народ предпочитает заниматься пиар-компаниями или развлекаться на площадках культурно-массовых мероприятий.

Иногда они выполняют общественные работы, но в этом их бы легко могли заменить волонтеры.

Все чаще в СМИ и в соцсетях можно встретить критику в отношении современных российских казаков. Исходя из заявлений участвующих в спецоперации военнослужащих ВС РФ о том, что членов РКО на передовой замечено не было, становится ясно — обвиняют их не беспочвенно.