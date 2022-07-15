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Еврокомиссия начала разбирательство по поводу ценовой политики на топливо в Венгрии
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  • Опубликована сегодня в 15:57

Еврокомиссия начала разбирательство по поводу ценовой политики на топливо в Венгрии

ЕК (Еврокомитет) начал разбирательство против Венгрии из-за установления различных цен на топливо для автомобилей с местными и иностранными номерами.

Легковые автомобили, а также сельскохозяйственная техника с венгерскими номерами имеют скидку 60-70% на топливо, что нарушает положение внутреннего рынка ЕС.

На данный момент правительству Венгрии направлен запрос, на который должен поступить ответ примерно в пределах двух месяцев. Если ЕК не будет удовлетворён ответом, он может оправить запрос с просьбой проинформировать о мерах, принятых для соблюдения норм союза. Далее ЕК имеет право подать иск в суд ЕС.

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