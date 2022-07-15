В Петербурге обсуждают детально проработанный проект элитарного "Клуба 19" в "Горской"

Как сообщают СМИ со ссылкой на источник в комитете по инвестициям, в Петербурге стал общественным достоянием детализированный проектный план престижного "Клуба 19", который построят чиновники на месте бывшей промышленной площадки "Горская". Правда, при этом Смольный отказался от крупного IT-кластера в формате Light Industrial на 17,5 тысяч рабочих мест от девелопера "Мегалайн".

В июне 2022 года компания "Мегалайн" представила на суд чиновников и петербуржцев полностью рабочий проект реновации "Горской" от студии Wowhaus.

Однако "эффективные" чиновники Смольного беспричинно расторгли старое соглашение о намерении с "Мегалайном", хотя организация уже начала работу по проекту, вложила в него около 200 млн рублей. На ПМЭФ-2022 было заключено новое соглашение со сторонним застройщиком "Яхт-клубом Санкт-Петербурга". Правда, новая программа реновации бывшей промзоны оказалась лишь прикрытием для коммерчески выгодного частного проекта "Клуб -19" класса люкс. Это стало "черным пятном" чиновничьего произвола на деловой жизни невского мегаполиса.

Исходя из данных нового проекта, тут возведут 18 коттеджей и одну большую резиденцию.

Помимо этого, на этом участке разместят еще и спортивный сектор с теннисными кортами, футбольным и баскетбольными полями. Плюсом будет мини-зоопарк.

План предусматривает и водный досуг и спорт — построят спортивный яхт-клуб и Академию парусного спорта. Правда под эти цели выделено намного меньше места на самых задворках территории.

Само понятие "Клуб 19" — это "теневое" название узкого круга бизнесменов и чиновничества из особо приближенных к действующему губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. Неудивительно, что и строить весь комплекс "Горской" будут тоже по-семейному — основным подрядчиком проекта будет "Газпром Трансгаз СПб", в совет директоров которого входит Павел Белов, зять Александра Беглова.