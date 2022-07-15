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На пост вице-премьера РФ утвержден Мантуров
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  • Опубликована сегодня в 15:24

На пост вице-премьера РФ утвержден Мантуров

В пятницу 15 июля на внеплановом заседании Государственная Дума РФ утвердила министра промышленности и торговли Дениса Мантурова вице-премьером РФ.

В его обязанности будет входить совмещение работы министра промышленности и торговли и вице-премьера РФ.

За Мантурова проголосовали 394 парламентария, один воздержался.

Кандидатуру Мантурова внес в Госдуму премьер России Михаил Мишустин.

Ранее указ об увеличении количества вице-премьеров в Правительстве РФ с 10 до 11 человек подписал президент Владимир Путин.

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