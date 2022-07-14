Закрыть зарубежные СМИ в России теперь будет проще

Президент РФ подписал закон, основная цель которого — зеркально отвечать на запреты в отношении российских СМИ за рубежом.
Теперь генеральный прокурор имеет право останавливать деятельность иностранного СМИ, если в отношении отечественных СМИ за рубежом были предприняты враждебные действия.
Генеральный прокурор имеет право изымать лицензии у СМИ, распространяющих опасную, незаконную, фейковую, "выражающую явное неуважение" в отношении общества, государства или армии.
Журналистов из других стран теперь можно лишать аккредитации за "недружественные действия" или запреты российских СМИ за рубежом.
Журналисты теперь несут ответственность за ретрансляцию информации, дискредетирующей российскую армию или угрожающей национальной безопасности: призывы к протестам, санкциям.
Для российской прессы предусмотрены послабления. За вышеперечисленные нарушения, деятельность отечественных СМИ будут приостанавливать на три, затем на шесть месяцев, кроме того, такие решения можно будет оспорить, если нарушающие закон сведения будут удалены.
Закон является последствием закрытия зарубежных российских СМИ. Он упрощает процедуру закрытия зарубежных СМИ в России.
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