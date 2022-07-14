Закон о защите персональных данных подписан сегодня Президентом РФ Владимиром Путиным. Закон ужесточает действующее законодательство в отношении компаний, хранящих большие базы персональных данных, что позволит свести возможность утечек к минимуму.

Кампании, обрабатывающие персональные данные, в случае утечки информации обязаны уведомить об этом госорганы.

Операторы связи должны уведомить государственные органы, если они передают персональные данные за рубеж.

Отказ клиента от обработки персональных данных больше не может являться поводом для отказа в оказании услуги.

Биометрические данные разрешено отправлять в Единую биометрическую систему без согласия гражданина. Обязательно только уведомление. Ограничивается обработка биометрических данных несовершеннолетних.

Данные ЕГРН больше нельзя передавать третьим лицам без согласия собственника этих данных.

Помимо этого, закон предусматривает возможность запрета на передачу персональных данных за границу при определенных условиях, а также предустановку российского магазина приложений RuStore на цифровые устройства.