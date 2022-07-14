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В Москве начался главный гастрономический фестиваль
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  • Опубликована сегодня в 14:02

В Москве начался главный гастрономический фестиваль "Вкусы России"

Сегодня начался главный гастрономический праздник лета "Вкусы России". Он проходит с 14 по 17 июля в Парке Горького. Вход открыт для всех желающих отведать отечественных вкусностей со всех уголков страны: почти 300 брендов продуктов питания из 63 регионов России.

И это далеко не все — каждый день посетителей ожидает плотная программа: выступления национальных ансамблей, Юлии Савичевой, Родиона Газманова и Стаса Пьехи, а также мастер-классы по приготовлению традиционных блюд.

Одна из целей фестиваля — привлечь внимание потребителей к отечественной агроотрасли. Также будет проведен конкурс, по итогам которого лучшая кампания получит пиар-поддержку от рекламной студии Lyra Design&Event.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства и Правительства Москвы.

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