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Евросоюз снял часть ограничений на транзит российских грузов в Калининград
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  • Опубликована сегодня в 13:03

Евросоюз снял часть ограничений на транзит российских грузов в Калининград

Литва последовала рекомендациям Еврокомиссии по транзиту в Калининград, разрешены железнодорожные перевозки санкционных товаров в самый западный регион России. Автоперевозки по-прежнему под запретом.

Европейские дипломаты рассказали, что разногласия возникли из-за неправильных формулировок правил Еврокомиссии, создавать условия для продовольственной блокады Калининграда не планировалось. Помимо этого, некоторые западные политики раскритиковали излишние проверки российских ж/д грузов, которые Литва проводила накануне.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что 80% ограничений перевозок отменены.

Несмотря на это, власти будут добиваться снятий всех ограничений на транзит грузов в Калининград.

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