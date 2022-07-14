Евросоюз снял часть ограничений на транзит российских грузов в Калининград

Литва последовала рекомендациям Еврокомиссии по транзиту в Калининград, разрешены железнодорожные перевозки санкционных товаров в самый западный регион России. Автоперевозки по-прежнему под запретом.

Европейские дипломаты рассказали, что разногласия возникли из-за неправильных формулировок правил Еврокомиссии, создавать условия для продовольственной блокады Калининграда не планировалось. Помимо этого, некоторые западные политики раскритиковали излишние проверки российских ж/д грузов, которые Литва проводила накануне.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что 80% ограничений перевозок отменены.

Несмотря на это, власти будут добиваться снятий всех ограничений на транзит грузов в Калининград.