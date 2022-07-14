Надвигающийся экономический спад в России не будет таким глубоким, как предполагалось изначально, но может продлиться долго, заявили в среду, 13 июля, аналитики Центробанка.

Экономика РФ значительно пострадала после того, как 24 февраля Москва начала специальную военную операцию на Украине, которая вызвала широкомасштабные санкции против России, включая частичное замораживание ее резервов.

"Процесс структурных преобразований нелинейный и протекает с разной скоростью в зависимости от степени влияния внешних ограничений. В результате экономический спад будет менее глубоким, чем предполагалось несколько месяцев назад, но более продолжительным во времени", — отмечают аналитики Центробанка.

В своем последнем обзоре они добавили, что наиболее важной и сложной среднесрочной задачей является восполнение утраченных иностранных инвестиций.

"Это во многом определит характер и масштаб структурной трансформации российской экономики, уровень и траекторию ее потенциального роста", — заявили они.

Аналитики также считают, что инфляция может оставаться низкой в ​​краткосрочной перспективе из-за временных факторов.