Богачи, заработавшие состояние собственным трудом, менее снисходительны к бедным - ученые США

Богачи, заработавшие состояние собственным трудом, менее снисходительны к бедным, чем те, кто стал богатым по наследству. Такой вывод сделали американские ученые.



Люди часто восхваляют тех, кто заработал состояние собственным трудом и с негативом смотрят на тех, кто разбогател по наследству. В связи с этим респондентов спросили, кто более чуток к бедным из двух вышеперечисленных категорий богачей.



83% опрошенных считают, что люди, заработавшие свое состояние, более чутки к бедным.

70% считают, что разбогатевшие собственными усилиями больше внимания уделяют "перераспределению капитала". 66% полагают, что богачи, которые разбогатели своими трудами, знают, что улучшить свои условия жизни — очень трудно.

Респонденты полагают, что люди, которые "поднялись со дна" лучше понимают бедняков, но исследование показывает, что все не так очевидно. Американские ученые провели опрос в котором участвовали люди, чей семейный доход превышает 2 500 000 ежемесячно. Такую зарплату имеют 20% американцев.



Выяснилось, что люди, заработвашие состояние своим трудом, намного легче относятся к своим подвигам: большинство таких богачей считает, что бедные люди сами виноваты в своих финансовых проблемах. Также эти люди не склонны поддерживать социальные программы по поддержке малоимущего населения. А что касается "родившихся в рубашке" — они чаще с пониманием относятся к бедным и чаще поддерживают перенаправление капитала в сторону бедных.