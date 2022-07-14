Американский миллиардер Билл Гейтс, обеспокоенный "значительными страданиями", вызванными глобальными неудачами, включая пандемию COVID-19, объявил в среду, 13 июля, что пожертвует своему благотворительному фонду 20 миллиардов долларов.

Это пожертвование в сочетании с подарком в размере 3,1 миллиарда долларов от генерального директора Berkshire Hathaway Уоррена Баффета в прошлом месяце увеличило состояние Фонда Билла и его жены Мелинды примерно до 70 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших в мире.

"Я надеюсь, что другие люди, имеющие большое богатство и привилегии, тоже вступят в этот момент", — сказал Гейтс на онлайн-сайте фонда.

Фонд Гейтса планирует увеличить свой годовой бюджет до 9 миллиардов долларов к 2026 году. Деньги будут направлены на