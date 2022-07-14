В Стамбуле прошла трехсторонняя встреча делегаций России, Украины и НАТО. Обсуждался "зерновой вопрос".

Украина — крупный экспортер зерна: топ 5 за 2020 год. Сейчас черноморские порты находятся под контролем ВС РФ, что делает экспорт украинской пшеницы невозможным. Это может вызвать голод в странах третьего мира, об этом постоянно говорят Евросоюз и НАТО. Эта проблема называется "зерновой вопрос".

Стороны решили создать координационный центр в Стамбуле, а 20-21 июля встреча повторится, на ней стороны планируют подписать итоговое соглашение. Министерство обороны Турции заявило, что встреча прошла "конструктивно и позитивно".