В Стамбуле прошла трехсторонняя встреча делегаций России, Украины и НАТО. Обсуждался "зерновой вопрос".
Украина — крупный экспортер зерна: топ 5 за 2020 год. Сейчас черноморские порты находятся под контролем ВС РФ, что делает экспорт украинской пшеницы невозможным. Это может вызвать голод в странах третьего мира, об этом постоянно говорят Евросоюз и НАТО. Эта проблема называется "зерновой вопрос".
Стороны решили создать координационный центр в Стамбуле, а 20-21 июля встреча повторится, на ней стороны планируют подписать итоговое соглашение. Министерство обороны Турции заявило, что встреча прошла "конструктивно и позитивно".
"Успех этой истории нужен не только нашему государству, но и, без преувеличения, всему миру", — заявил Владимир Зеленский.
Евросоюз снял часть ограничений на транзит российских грузов в Калининград
Литва последовала рекомендациям Еврокомиссии по транзиту в Калининград.
ВОЗ рекомендует вернуть локдаун, масочный режим и правила социальной дистанции
Всемирная организация здравоохранения рекомендует вернуть отмененные способы борьбы с коронавирусом.
Смольный заподозрили в удалении негативных комментариев о скандале с "Би-2"
Финальная игра Суперкубка запомнится болельщикам скорее не самим футболом, а скандалом с приглашением группы "Би-2" на разогрев матча — фанаты "приветствовали" музыкантов оскорбительными "кричалками" и свистом.
Джонни Депп наконец снимается в новом фильме после перерыва в карьере
Джонни Депп снимается в новом фильме от Netflix "La Favorite" после длительного перерыва в карьере из-за судебного процесса.