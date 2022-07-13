Бездомные животные так и не дождались обещанного приюта от Беглова

Обещанные несколько лет назад губернатором Петербурга Александром Бегловом государственные приюты для домашних животных так и не появились в городе на Неве. Впрочем, в череде невыполненных обещаний градоначальника приюты для животных занимают далеко не первое место.

В Смольном на днях вновь пообещали построить первый государственный приют в поселке Металлострой на 200 собак и 100 кошек. Правда пока это только планы — нужно определить подрядчика и спроектировать здание. Все это произойдет не раньше конца следующего года.

В своих речах Беглов не раз затрагивал тему трепетного отношения горожан к домашним животных. Будто пытаясь сыграть на чувствах петербуржцев, чиновник говорил о проблеме бездомных животных раз за разом. Он даже напоминал о городе на Неве как единственном регионе России, где приняли Декларацию обращения с животными. Градоначальник констатировал, что в Петербурге функционируют 17 частных приютов и, мол, пришло время выделить деньги на строительство государственных.

Если внимательно проанализировать выступления Беглова, окажется, что только за последние два года он анонсировал постройку государственных приютов как минимум два раза. Более того, в июне этого года петербургский губернатор даже пообещал обустроить площадку для бездомных собак в Мариуполе. За прошедший месяц от слов до дела не дошло, что не удивительно, ведь даже в Северной столице до сих пор не появились обещанные приюты.

Вероятно, градоначальник считает, что бездомные животные могут подождать. Однако, куда реалистичнее версия, что Беглов использует любовь петербуржцев к котам и собакам, пытаясь поднять после бесконечных скандалов свой рейтинг. Стоит отметить, что надеяться на это не стоит, поскольку в городе на Неве привыкли воспринимать реальные действия, а не пустые обещания, которыми Санкт-Петербург уже сыт по горло.