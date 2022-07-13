Во вторник, 12 июля, Управление добросовестности легкой атлетики заявило, что 4 июня 28-летний Амос сдал образец, в котором было обнаружено, что он содержит GW1516, экспериментальный препарат, который может изменять обмен веществ в организме, а также считается слишком опасным для использования человеком.

20 июля текущего года Найджел должен был участвовать в 800 заездах соревнований в Юджине, штат Орегон.

"Спортсмен был уведомлен о неблагоприятном результате анализа и его обязательной временной дисквалификации сегодня днем в Юджине", — говорится в сообщении AIU (Athletic Integrity Unit — независимая организация по борьбе с допингом в лёгкой атлектике).

Напомним, что медалист выиграл серебро на Олимпийских играх 2012 года, став первым медалистом Ботсваны.