Во вторник, 12 июля, Управление добросовестности легкой атлетики заявило, что 4 июня 28-летний Амос сдал образец, в котором было обнаружено, что он содержит GW1516, экспериментальный препарат, который может изменять обмен веществ в организме, а также считается слишком опасным для использования человеком.
20 июля текущего года Найджел должен был участвовать в 800 заездах соревнований в Юджине, штат Орегон.
"Спортсмен был уведомлен о неблагоприятном результате анализа и его обязательной временной дисквалификации сегодня днем в Юджине", — говорится в сообщении AIU (Athletic Integrity Unit — независимая организация по борьбе с допингом в лёгкой атлектике).
Напомним, что медалист выиграл серебро на Олимпийских играх 2012 года, став первым медалистом Ботсваны.
США и Израиль договорились о технологическом сотрудничестве
Соединенные Штаты и Израиль объявили в среду, 13 июля, о новых партнёрских отношениях в сфере современных технологий в преддверии поездки главы Соединённых Штатов Америки Джо Байдена в регион.
Экс-президент Шри-Ланки нашёл убежище в Сингапуре
Ожидается, что бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, который в настоящее время находится на Мальдивах, отправится в Сингапур в среду вечером, 13 июля
Смольный заподозрили в удалении негативных комментариев о скандале с "Би-2"
Финальная игра Суперкубка запомнится болельщикам скорее не самим футболом, а скандалом с приглашением группы "Би-2" на разогрев матча — фанаты "приветствовали" музыкантов оскорбительными "кричалками" и свистом.
Джонни Депп наконец снимается в новом фильме после перерыва в карьере
Джонни Депп снимается в новом фильме от Netflix "La Favorite" после длительного перерыва в карьере из-за судебного процесса.