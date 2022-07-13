Источники на Мальдивах, эксклюзивно беседовавшие с газетой New Cutter, сказали, что Готабая собирается вылететь из международного аэропорта Велана в Сингапур сегодня вечером после подтверждения убежища в Сингапуре и что его вылет будет рейсом номер SQ437.
Также сообщается, что президент в настоящее время находится в отеле Waldorf Astoria Ithaafushi Resort на Мальдивах.
Тем временем министерство иностранных дел Мальдивских островов и администрация президента отказались комментировать прибытие в страну президента Шри-Ланки, испытывающего трудности. Парламент на Мальдивах отрицает, что ему что-либо известно по этому поводу.
Напомним, что в прошлую субботу участники массового протеста против президента Готабаи Раджапаксы захватили резиденции президента и премьер-министра. Раджапакса сообщил о своем уходе в отставку с 13 июля текущего года. В парламенте страны 20 июля пройдут выборы нового президента, после чего будет назначено временное правительство, которое проработает до следующих всеобщих выборов.
Происшествия происходят на фоне многомесячного кризиса в государстве.
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