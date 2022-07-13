Рахим Стерлинг подтвердил свой уход из "Манчестер Сити" в эмоциональном сообщении поклонникам и близким, написанном в эту среду, 13 июля.

В своём Twitter Рахим выразил особую благодарность тренерскому составу, приятелям по команде, офисному и закулисному персоналу, а также всем болельщикам.

Стерлинг выиграл четыре титула Премьер-лиги, один Кубок Англии и четыре Кубка Лиги с "Сити", а также дошел до финала Лиги чемпионов в 2021 году, проиграв "Челси".

"Какая это была поездка. Я благодарен за взлеты и падения, потому что именно падения временами проверяли мою силу и решимость, помимо этого, они позволяли мне стоять здесь перед вами, как наилучшая возможная версия самого себя", — добавил он.

Стерлинг, у которого остался один год контракта с "Манчестером", не упомянул "Челси" в своем заявлении, но уже известно, что он подписал личные условия договора.