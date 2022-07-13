Согласно совместному заявлению, опубликованному Белым домом, перед стратегическим диалогом высокого уровня по технологиям будет поставлена задача представить решения глобальных проблем, таких как

готовность к пандемии,

изменение климата,

внедрение искусственного интеллекта

и обеспечение надежных технологических экосистем.

"Отношения между США и Израилем отражают наши общие ценности и интересы, а также настоящую дружбу между нашими народами. Мы обязуемся развивать наши взаимные инновационные экосистемы, углублять двустороннее взаимодействие, продвигать и защищать критически важные и новые технологии в соответствии с нашими национальными интересами, демократическими принципами и правами человека, а также решать геостратегические проблемы", — говорится в заявлении двух лидеров — президента США Джо Байдена и премьер-министра Израиля Яира Лапида.

Это сотрудничество будет возглавляться соответствующими советами национальной безопасности и включать представителей различных ведомств обеих стран. Двусторонний комитет будет собираться ежегодно, попеременно между США и Израилем.

Важно отметить, что первая сессия состоится в Израиле этой осенью.