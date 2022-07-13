Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.07.2022 : 58,8541
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.07.2022 : 58,7643
США и Израиль договорились о технологическом сотрудничестве
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 18:45

США и Израиль договорились о технологическом сотрудничестве

Согласно совместному заявлению, опубликованному Белым домом, перед стратегическим диалогом высокого уровня по технологиям будет поставлена задача представить решения глобальных проблем, таких как

  • готовность к пандемии,
  • изменение климата,
  • внедрение искусственного интеллекта
  • и обеспечение надежных технологических экосистем.

"Отношения между США и Израилем отражают наши общие ценности и интересы, а также настоящую дружбу между нашими народами. Мы обязуемся развивать наши взаимные инновационные экосистемы, углублять двустороннее взаимодействие, продвигать и защищать критически важные и новые технологии в соответствии с нашими национальными интересами, демократическими принципами и правами человека, а также решать геостратегические проблемы", — говорится в заявлении двух лидеров — президента США Джо Байдена и премьер-министра Израиля Яира Лапида.

Это сотрудничество будет возглавляться соответствующими советами национальной безопасности и включать представителей различных ведомств обеих стран. Двусторонний комитет будет собираться ежегодно, попеременно между США и Израилем.

Важно отметить, что первая сессия состоится в Израиле этой осенью.

Мир

Экс-президент Шри-Ланки нашёл убежище в Сингапуре

Экс-президент Шри-Ланки нашёл убежище в Сингапуре

Ожидается, что бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, который в настоящее время находится на Мальдивах, отправится в Сингапур в среду вечером, 13 июля

Читать полностью
Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО

Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО

Генсек НАТО заявил о запуске процесса ратификации членства Швеции и Финляндии

Читать полностью

Общество

Смольный заподозрили в удалении негативных комментариев о скандале с

Смольный заподозрили в удалении негативных комментариев о скандале с "Би-2"

Финальная игра Суперкубка запомнится болельщикам скорее не самим футболом, а скандалом с приглашением группы "Би-2" на разогрев матча — фанаты "приветствовали" музыкантов оскорбительными "кричалками" и свистом.

Читать полностью
Джонни Депп наконец снимается в новом фильме после перерыва в карьере

Джонни Депп наконец снимается в новом фильме после перерыва в карьере

Джонни Депп снимается в новом фильме от Netflix "La Favorite" после длительного перерыва в карьере из-за судебного процесса.

Читать полностью

Новости