Футбольный эксперт Малосолов назвал неуместным вмешательство Беглова в организацию матча Суперкубка

Выступление Би-2 на матче Суперкубка России в субботу, 9 июля, прошло под свист фанатов "Зенита" и "Спартака". Так болельщики обеих команд выразили свое недовольство появлением критиковавших спецоперацию на Украине музыкантов. Решение позвать коллектив принимал лично губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. За несколько дней до матча он запретил выступление анонсированной ранее группы "Ленинград". СМИ связали это с личной обидой градоначальника на критику Сергея Шнурова.

По словам футбольного эксперта и общественного деятеля Андрея Малосолова, замена Шнурова на Би-2 — одна из самых глупых идей за последнее время.

Он назвал последствия подобного решения непредсказуемыми, а вмешательство губернатора города неуместным. Малосолов заявил, что организацией подобных перфомансов занимается Российский футбольный союз и причем здесь Беглов, он не понимает.

После футбольного матча Сергей Шнуров представил на суд публике новый клип, в котором вновь пошутил над петербургским губернатором. Последний юмора не оценил и ушел в отпуск.