Финальная игра Суперкубка запомнится болельщикам скорее не самим футболом, а скандалом с приглашением группы "Би-2" на разогрев матча — фанаты "приветствовали" музыкантов оскорбительными "кричалками" и свистом.

Эта антипатриотичная история наделала много шума. Некоторые обвиняют губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за запрет выступить на финале Шнуру. Другие видят причину случившегося в позиции участников "Би-2", которые не поддержали СВО на Украине.

Однако лояльные Смольному "проплаченные" масс-медиа попытались "перевести стрелки" на красно-белый шарф у участников коллектива — якобы их освистали исключительно за него. Но жители других городов напомнили, что точно такой же "теплый прием" группа встречает повсеместно в России.

Фанаты "Спартака" тоже это подтвердили.

Градоначальника Северной столицы Беглова за эту антироссийскую провокацию вовсе считают "предателем России".

На этом фоне удивительна "благостная" атмосфера в комментариях на странице Александра Беглова в "ВК". В комментариях под поздравлением "Зенита" с Суперкубком нет никакой критики или вопросов на тему скандала вокруг выступления "Би-2" на стадионе — по всей видимости, модераторы их мгновенно стирают.