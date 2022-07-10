"Вкусно и Точка" перестали продавать картофель фри и по-деревенски

По словам компании "Вкусно и Точка", в заведениях прекращается ассортимент на картошку фри и по-деревенски.
До какого срока это продлится — неизвестно, предположительно до осени 2022 года. Связано это с тем, что появились проблемы с импортом продукта из-за его неурожая.
Читатели новости восприняли данное заявление с насмешкой, размещая комментарии в соцсетях смешного характера:
" — Невкусно и пусто!"
" — Вам своей картошки мало?"
Какие меры из-за волны негодования предпримет компания — пока ещё неизвестно.
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