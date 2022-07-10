"Вкусно и Точка" перестали продавать картофель фри и по-деревенски

По словам компании "Вкусно и Точка", в заведениях прекращается ассортимент на картошку фри и по-деревенски.

До какого срока это продлится — неизвестно, предположительно до осени 2022 года. Связано это с тем, что появились проблемы с импортом продукта из-за его неурожая.

Читатели новости восприняли данное заявление с насмешкой, размещая комментарии в соцсетях смешного характера:

" — Невкусно и пусто!" " — Вам своей картошки мало?"

Какие меры из-за волны негодования предпримет компания — пока ещё неизвестно.