Джонни Депп наконец снялся в новом фильме после перерыва в карьере

Появилась радостная новость для фанатов Джонни Деппа, ведь актёр вернётся на наши экраны в скором времени.

Долгий перерыв в карьере мучил не только Джонни, но и его фанатов по всему миру. На протяжении нескольких лет судебных разбирательств поклонники разрывали соцсети постами с поддержкой актёра, своими догадками и теориями насчёт поведения и высказываний против своего бывшего мужа Хёрд. Не обошлось и без массового негодования в стороны компаний, завершивших контракт с актёром из-за псевдоправдивых аргументов бывшей жены, которые они посчитали весьма разумными, что оказалось далеко не так.

Наиболее масштабные кинокартины, взорвавшие интернет своим вердиктом насчёт Джонни:

"Фантастические твари-3"

и всеми любимые "Пираты Карибского моря".

К счастью, после длительного судебного процесса актёр всё-таки возвращается в индустрию кино. С долгожданной победой Джонни появится в новой французской исторической драме "La Favorite".

Фильм посвящён жизни Людовика XV, которого и сыграет актёр. Полным финансированием картины занялась известная компания Netflix.

Посмотреть на итоговый результат будет возможность к 2023 году, прокат состоится в кинотеатрах, а вот на самом сайте Netflix.com будет доступен лишь через 15 месяцев после премьеры.

И тут не обошлось без бурной реакции фанатов. В Сети снова начинают появляться всё больше и больше коллажей, реакций, посланий для Джонни, ну и, конечно же, бесконечные пародии на финальную речь в заседании Эмбер Хёрд.

Джонни Депп, в свою очередь, старается уделять внимание своим фанатам и отвечает на подобный контент с теплотой. Также стало известно, что актёр пожертвовал около 800-900 тысяч долларов детским больницам. Эту традицию Депп поддерживает на протяжении нескольких лет.