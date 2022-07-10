"Поделились": общественник Булатов указал на причины выступления оскандалившихся "Би-2" на Суперкубке

Попавшие в скандальную ситуацию из-за антипатриотической позиции музыканты группы "Би-2" смогли выступить в Санкт-Петербурге, потому что провели "откат" нужным людям. В этом уверен руководитель "Первого нравственного российского фронта" Тимур Булатов.

Эксперт отметил, что исполнители "поделились" полученными деньгами с так называемой "пятой колонной", существующей во власти в Северной столице.

"Потому что с теми людьми, которые принимают решения, поделились. И все. Другого объяснения у меня нет", — уверен эксперт.

Булатов не исключает, что нужную сумму получил кто-то в комитетах Смольного. Именно представители комитетов принимают решение о том, кто будет выступать на том или ином мероприятии.

"То есть один из петербургских комитетов принимал решение по приглашению данного непатриотичного коллектива на одну из центральных площадок города", — резюмировал общественник.

Напомним, коллектив выступил в финале Суперкубка по футболу. Знаменитости не раз высказывались против специальной операции на территории Украины. На матче футбольные фанаты освистали музыкантов. Общественность также резко раскритиковала произошедшее. По сообщениям СМИ, губернатор Александр Беглов выделил на выступление антипатриотичной группы 50 000 евро.