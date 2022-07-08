Покупатель стеллажа обнаружил в его упаковке просьбу о помощи

Как сообщает Telagram-канал BAZA, после покупки новой мебели в торговом комплексе "Европолис" мужчина, придя домой, обнаружил неожиданное для себя послание в упаковке приобретенного им стеллажа.

Неизвестный попытался попросить о помощи путем записки на коробке: "Спасите, нас держат в заложниках. Иван". На другой части коробки имеется непонятный рисунок.

Мужчина, который опубликовал данные фотографии, утверждает, что производителем товара является ОАО "Воткинская промышленная компания", которая находится в Республике Удмуртия.

Читатели поста забили тревогу в соцсетях после увиденного. На данный момент правоохранительным органам предстоит выяснить полные данные отправителя и правдивость полученной информации для оказания помощи возможным жертвам преступления.

При этом замгендиректора фабрики Елена Шамшурина полностью отрицает какие-либо подозрения в сторону завода:

"Мы первый раз слышим такое. Это бред точно какой-то, но не могу пока ничего сказать по этому поводу. Пока еще не слышали. Из полиции не приходили. Без понятия, мог ли кто-то (из сотрудников) это сделать, даже не знаю".

Ранее сообщалось о подобных случаях с записками о помощи в товарах, полученных из интернет-магазина Shein.