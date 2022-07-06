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Чиновники богатеют, петербуржцы беднеют: средний доход рядовых горожан увеличился только на 4%
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  • Опубликована сегодня в 14:51

Чиновники богатеют, петербуржцы беднеют: средний доход рядовых горожан увеличился только на 4%

Средний доход рядовых петербуржцев увеличился только на 4% и составляет 82 тысячи рублей. При этом зарплаты представителей городских властей повысились в разы больше. Чиновники богатеют, петербуржцы беднеют, подчеркнули в СМИ.

Работники сфер красоты, фитнеса и страховки пострадали больше всех категорий граждан на фоне пандемии коронавируса, их зарплаты и вовсе не выросли. Такое мнение высказали петербургские журналисты.

Зато доход губернатора Александра Беглова по решению ЗакСа увеличился больше чем на 100 тысяч рублей. С января 2023 года градоначальник будет получать 665 тысяч.

Ранее также стало известно об увеличении доходов петербургских чиновников. Им будут начислять надбавки. Городскому бюджету это обойдется в 9 миллиардов рублей в год.

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