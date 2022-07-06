ВОЗ фиксирует случаи заражения детей обезьяньей оспой

6 июля глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис сообщила о том, что ВОЗ известно о заболеваниях детей.
Ранее считалось, что дети не могут заразиться, но, по новым данным, заболевание выявляется и у детей.
Больше трети заболевших — это дети до 10 лет, и половина — до 5 лет.
Точный способ передачи до сих пор непонятен врачам, но уже известно, что можно заразиться повторно.
На данный момент в 58 странах выявлено более 6 тысяч случаев заражения.
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