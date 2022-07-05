ПФР и ФСС объединяются в единый фонд пенсионного и социального страхования. Вячеслав Володин рассказал, что так решается вопрос упрощения процедуры получения социальных выплат, а перенос операций на единую цифровую платформу не усложнит получение пособий и пенсий для пожилых и инвалидов, люди как раньше могут обратиться в МФЦ очно.
С 2023 года появятся тарифы обязательных страховых взносов на медицинское, пенсионное и социальное страхование. Основной: 30% в пределах облагаемой базы и 15,1% сверх базы, — льготные: 15%, 7,6% и 0%.
Объединение фондов и ввод обязательных тарифных взносов облегчат для работодателей оплату страховок и сдачу отчетов. Это можно будет сделать одним документом, что сильно упрощает бюрократическую процедуру и минимизирует число ошибок и штрафов, отметил Председатель Государственной Думы.
С этими изменениями к 2025 году:
- максимальное пособие по уходу за ребенком вырастет с 37 900₽ до 57 400 руб.;
- максимальное пособие по беременности (за 140 дней) вырастет с 435 900 руб. до 660 900 руб.;
- максимальное пособие по временной нетрудоспособности (стаж от восьми лет) составит 143 500 руб., вместо 94 700 руб.
Минтруд заявил, что деньги, освободившиеся после упрощения бюрократических процедур и сокращения аппарата, пойдут на увеличение пенсий.
Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации заработает с 1 января 2023 года.
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