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Российский магазин приложений будет предустановлен на ввозимые девайсы
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  • Опубликована сегодня в 17:33

Российский магазин приложений будет предустановлен на ввозимые девайсы

Государственная Дума приняла поправку об обязательной предустановке RuStore на технические устройства. С 25 мая запущена бета-версия приложения для андроид-смартфонов.

RuStore — российский аналог Google Play, работающий вне зависимости от европейских магазинов приложений. С помощью этой утилиты можно скачивать приложения, попавшие под санкции. Например, в Rustore уже можно скачать приложения Сбербанка, Альфа-Банка или ВТБ, недоступные в App Store и Google Play. Помимо этого, планируется ввести платежную систему и рейтинги приложений.

Пользователи в комментариях группы RuStore в VK отмечают, что приложение сильно недоработано, просят добавить функции

  • обновления всех скачанных приложений одновременно,
  • фонового обновления самого магазина
  • и тёмную тему.

Но главной проблемой отечественного магазина приложений оказалась невозможность скачивать его на IOS-устройства.

На данный момент основная часть приложений — от российских разработчиков. Нет ни YouTube, ни WatsApp, зато есть, например, популярные в России сервисы Яндекса, МТС или государственные приложения:

  • Госуслуги,
  • Моя Москва,
  • Мои Налоги.

Сейчас в RuStore более 650 мобильных приложений и более 500 тыс. скачиваний. Создатели: VK и Минцифры, — заявляли, что магазин в первую очередь отечественный, но и для зарубежных компаний вход всегда будет открыт.

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