Государственная Дума приняла поправку об обязательной предустановке RuStore на технические устройства. С 25 мая запущена бета-версия приложения для андроид-смартфонов.

RuStore — российский аналог Google Play, работающий вне зависимости от европейских магазинов приложений. С помощью этой утилиты можно скачивать приложения, попавшие под санкции. Например, в Rustore уже можно скачать приложения Сбербанка, Альфа-Банка или ВТБ, недоступные в App Store и Google Play. Помимо этого, планируется ввести платежную систему и рейтинги приложений.

Пользователи в комментариях группы RuStore в VK отмечают, что приложение сильно недоработано, просят добавить функции

обновления всех скачанных приложений одновременно,

фонового обновления самого магазина

и тёмную тему.

Но главной проблемой отечественного магазина приложений оказалась невозможность скачивать его на IOS-устройства.

На данный момент основная часть приложений — от российских разработчиков. Нет ни YouTube, ни WatsApp, зато есть, например, популярные в России сервисы Яндекса, МТС или государственные приложения:

Госуслуги,

Моя Москва,

Мои Налоги.

Сейчас в RuStore более 650 мобильных приложений и более 500 тыс. скачиваний. Создатели: VK и Минцифры, — заявляли, что магазин в первую очередь отечественный, но и для зарубежных компаний вход всегда будет открыт.