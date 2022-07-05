Государственная Дума приняла поправку об обязательной предустановке RuStore на технические устройства. С 25 мая запущена бета-версия приложения для андроид-смартфонов.
RuStore — российский аналог Google Play, работающий вне зависимости от европейских магазинов приложений. С помощью этой утилиты можно скачивать приложения, попавшие под санкции. Например, в Rustore уже можно скачать приложения Сбербанка, Альфа-Банка или ВТБ, недоступные в App Store и Google Play. Помимо этого, планируется ввести платежную систему и рейтинги приложений.
Пользователи в комментариях группы RuStore в VK отмечают, что приложение сильно недоработано, просят добавить функции
- обновления всех скачанных приложений одновременно,
- фонового обновления самого магазина
- и тёмную тему.
Но главной проблемой отечественного магазина приложений оказалась невозможность скачивать его на IOS-устройства.
На данный момент основная часть приложений — от российских разработчиков. Нет ни YouTube, ни WatsApp, зато есть, например, популярные в России сервисы Яндекса, МТС или государственные приложения:
- Госуслуги,
- Моя Москва,
- Мои Налоги.
Сейчас в RuStore более 650 мобильных приложений и более 500 тыс. скачиваний. Создатели: VK и Минцифры, — заявляли, что магазин в первую очередь отечественный, но и для зарубежных компаний вход всегда будет открыт.
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