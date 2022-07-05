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Ростовская область подвела итоги участия в
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  • Опубликована сегодня в 12:31

Ростовская область подвела итоги участия в "Иннопроме-2022"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что делегация региона подписала на выставке "Иннопром-2022" 11 соглашений на сумму более чем 31 млрд рублей, которые помогут заместить освободившиеся ниши в некоторых перспективных сферах.

Ростовская область представила всего на выставочном стенде 50 проектов с предполагаемым объемом реализации 460 млрд рублей. В итоге на сумму более 31 млрд рублей было подписано 11 соглашений, которые поспособствуют активному импортозамещению в таких сферах, как производство сжиженного газа, медоборудования, машиностроение, развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Как отметил губернатор, реализация проектов позволит создать в регионе более 1300 рабочих мест.

"Подавляющее, абсолютное большинство проектов связано с замещением той продукции, которую либо не производили, либо она перестала поставляться на территорию страны. Мы видим и на представленных на стендах проектах, и в практической жизни сегодня, что очевидный поворот в сторону импортозамещения экономики состоялся. Поэтому для нас сегодня является принципиальным ускорение процессов, которые бы заместили те ниши, появляющиеся сегодня в стране, в регионах, — подчеркнул Василий Голубев.

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