Ростовская область подвела итоги участия в "Иннопроме-2022"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что делегация региона подписала на выставке "Иннопром-2022" 11 соглашений на сумму более чем 31 млрд рублей, которые помогут заместить освободившиеся ниши в некоторых перспективных сферах.

Ростовская область представила всего на выставочном стенде 50 проектов с предполагаемым объемом реализации 460 млрд рублей. В итоге на сумму более 31 млрд рублей было подписано 11 соглашений, которые поспособствуют активному импортозамещению в таких сферах, как производство сжиженного газа, медоборудования, машиностроение, развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Как отметил губернатор, реализация проектов позволит создать в регионе более 1300 рабочих мест.