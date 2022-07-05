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Большинство петербуржцев согласны с критикой в адрес Беглова
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  • Опубликована сегодня в 12:08

Большинство петербуржцев согласны с критикой в адрес Беглова

Петербургский губернатор Александр Беглов регулярно подвергается критике со стороны общественности. Смольный пытается выставить недовольство граждан и экспертов "происками недоброжелателей", однако результаты опросов говорят об обратном.

Так, сообщество "Районы Петербурга" спросило у подписчиков, считают ли они критику в адрес губернатора оправданной. Итоги говорят сами за себя: более 95% опрошенных согласились, что команда Беглова не справляется с поставленными перед ней задачами.

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"Казалось бы, с 2019 года можно было сделать хорошо, но что ни делается при Беглове — все из рук вон плохо", - прокомментировали опрос авторы публикации.

Опрос вызвал бурное обсуждение. Горожане вспомнили о многих ошибках Смольного, в том числе о транспортной и мусорной реформе, а также о некачественном проведении капремонта.

"Ещё и плату за мусор подняли… Видимо губер ситуацией вообще не владеет, раз по всем фронтам провалы", - прокомментировал ситуацию один из пользователей.

Отметим, что Смольный всячески игнорирует поступающую в свой адрес критику, демонстрируя нежелание проводить работу над ошибками. Однако абсолютное большинство петербуржцев не проявляют симпатии к Беглову, теряя надежду, что при его руководстве Петербург начнет развиваться.

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