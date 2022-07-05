Запущена работа по оформлению договоров о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Представители стран НАТО с главами МИД Швеции и Финляндии заключили договоры о присоединении в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Далее заявления на вхождение будут отправлены остальным членам НАТО.
С 5 июля Швеция и Финляндия будут участвовать в деятельности НАТО, теперь они имеют статус "приглашённых стран", рассказал Столтенберг.
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев сказал, что такие шаги приведут к подрыву системы безопасности Запада. Помимо этого, решения европейских союзников не соответствуют договору "Россия — НАТО", который до сих пор имеет юридическую силу.
С 29 июня члены НАТО официально считают Россию важнейшей угрозой безопасности в евроатлантической зоне.
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