Из бюджета Петербурга "вывели" более 18 млрд рублей с помощью "серых" схем при закупке медоборудования

Telegram-канал "Хроники" провел собственное расследование, изучив несколько тысяч госконтрактов в государственных больницах Санкт-Петербурга на приобретение медтехники. Оказалось, что только 6% необходимого медицинского оборудования закупается в РФ. Остальное петербургские медучреждения покупают в недружественных странах: Германии, США и Японии, причем по завышенным ценам. Из-за таких действий за последние три года петербургский бюджет потерял более 18 млрд рублей.

При этом напрямую у производителей купить медицинскую аппаратуру нет возможности, потому что цену устанавливают дистрибьюторы, а общаются с конечным покупателем дилеры. При такой схеме закупок на российском рынке медоборудования сложилась странная ситуация. Например, одну и ту же модель томографа в Северной столице покупают за 252 млн рублей, а в другом регионе за — за 35 млн, то есть в 7 раз дешевле.

"И так — в каждой изученной нами больнице. Мы составили топ-10 завышений цен, только по этой статистике 411 миллионов рублей "провалились" в коррупционной схеме", — замечают авторы TК "Хроники".

Местные СМИ не единожды писали, что здравоохранение Санкт-Петербурга находится в глубоком кризисе уже много лет. Эксперты считают, что это связано с необходимостью срочной модернизации медицинской сферы города на Неве. Причем данное обновление советуют начать именно с устранения коррупционного фактора в подконтрольных Смольному ведомствах горздрава.