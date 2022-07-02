На полях ПМЭФ-2022 Смольный не смог добиться прошлогодних результатов по привлечению инвестиций

В эфире ТК "78" губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал об экономических успехах города на полях ПМЭФ-2022. По его словам, в рамках мероприятия было заключено сделок более чем на полтриллиона рублей. При этом, годом ранее, по подсчетам Blocknot.ru, Смольный подписал контрактов на 100 млрд рублей больше.

Очевидно, что такой спад свидетельствует о снижении инвестиционной привлекательности Северной столицы. Кроме того, оказалось, что большинство из достигнутых договоренностей плановые, т. е. их реализовали бы в любом случае, даже без помпезного подписания.

Сомнительно и раннее заявление Беглова о "потоке инвестиций" в городскую экономику из федерального центра. По факту эти потоки оказались лишь большими кредитами "под маленькие проценты", то есть дополнительным обременением из без того сильно закредитованного города.

В контексте прошедшего форума нельзя не вспомнить про скандал, в центре которого оказался Смольный. В первый день работы ПМЭФ-2022 выяснилось, что городские власти передали проект развития "Горской" новому подрядчику "Яхт-клуб Санкт-Петербурга". При этом было расторгнуто прежнее соглашение о намерениях с компанией "Мегалайн", подписанное еще в рамках прошлогоднего ПМЭФ-2021.

При решении отказать старому застройщику чиновников не смутил даже тот факт, что "Мегалайн" уже вложил в проект 240 млн рублей, а общий объем инвестиций в реновацию бывшей промзоны оценивался в 236 миллиардов рублей. По новому плану яхт-клуб вложит в работу всего 10 млрд рублей.