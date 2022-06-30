Дворец Екатерины II в Москве решено выставить на торги

Власти Москвы собираются продать Екатерининский дворец у парка "Лефортово", который долгое время находился в пользовании военных и Минобороны России.
Теперь права на дворец приобретает государственная компания "Дом.РФ". Она займется реализацией продажи дворцового комплекса на торгах. По решению правительственной комиссии, 80 процентов полученных денег будут переданы Минобороне. Об этом сообщил гендиректор компании Виталий Мутко.
По оценкам экспертов, после продажи дворца, который считается объектом культурного наследия федерального значения, его можно будет использовать в качестве конференц-залов, коворкинга, гостиничного комплекса или элитной школы.
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