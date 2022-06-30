В "Гоголь-центре" поменяют руководство

Театр имени Гоголя, также известный как "Гоголь-центр", продолжит работу, но по окончанию сроков трудовых контрактов нынешнего руководства будет назначено новое. Такое заявление сделали в пресс-службе Департамента культуры Москвы.

"Это учреждение культуры не прекращало быть Театром им. Гоголя, когда творческий коллектив начал именовать его "Гоголь-центром". Таким оно по документам и остается. Сменится только руководство театра — художественный руководитель и директор. Труппа продолжит работать", — рассказали в московском департаменте культуры.

Сообщается, что место нового худрука Театра им. Гоголя займёт режиссер театра и кино Антон Яковлев. Директором театра решено назначить Александра Бочарникова, бывшего директора Государственной филармонии Новосибирска.