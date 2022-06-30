Политик Соловьев раскритиковал сорвавших выставку о Мариуполе петербургских чиновников

Инцидент с сорванной выставкой о Мариуполе в Пушкинском районе Петербурга вызвал большое недоумение у депутата Государственной думы Сергея Соловьева.

По его мнению, произошедшая ситуация требует дополнительного изучения органами государственной власти. Политик жестко раскритиковал действия замглавы районной администрации Татьяны Боголюбовой, которая запретила показ экспонатов, посвященных проводимой ВС РФ спецоперации на Украине.

"Мне не совсем понятно, из каких соображений заместитель главы администрации Пушкинского района начала снимать эти символы, которые у нас на протяжении нескольких месяцев являются символами СВО. Это потребует дополнительного изучения", — констатировал депутат.

Соловьев подчеркнул, что мероприятие было направлено на поддержку российских войск, а целью выставки стало сплочение общества вокруг СВО.