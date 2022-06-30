Политик Соловьев раскритиковал сорвавших выставку о Мариуполе петербургских чиновников

Инцидент с сорванной выставкой о Мариуполе в Пушкинском районе Петербурга вызвал большое недоумение у депутата Государственной думы Сергея Соловьева.
По его мнению, произошедшая ситуация требует дополнительного изучения органами государственной власти. Политик жестко раскритиковал действия замглавы районной администрации Татьяны Боголюбовой, которая запретила показ экспонатов, посвященных проводимой ВС РФ спецоперации на Украине.
"Мне не совсем понятно, из каких соображений заместитель главы администрации Пушкинского района начала снимать эти символы, которые у нас на протяжении нескольких месяцев являются символами СВО. Это потребует дополнительного изучения", — констатировал депутат.
Соловьев подчеркнул, что мероприятие было направлено на поддержку российских войск, а целью выставки стало сплочение общества вокруг СВО.
Из порта в Бердянске вышло первое торговое судно с зерном
Власти Запорожья сообщают о первом торговом судне с несколькими тысячами тонн зерна, которое направилось в порты других стран.
Видео захода колонны украинских танков в Бахмут появилось в Сети
Местные жители стали свидетелями движущейся колонны танков Вооруженных сил Украины в город Бахмут.
В "Гоголь-центре" поменяется руководство
Театр имени Гоголя, также известный как "Гоголь-центр", продолжит работу, но по окончанию сроков трудовых контрактов нынешнего руководства будет назначено новое.
Патриоты призвали СКР и Генпрокуратуру разобраться с инцидентом о срыве патриотической выставки
Российский бизнесмен и общественник Александр Колос направил в Следственный комитет России и Генпрокуратуру письмо, в котором просил силовиков внести ясность в деле по поводу срыва в Пушкинском районе Санкт-Петербурга военно-патриотической выставки.