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Российские войска покинули остров Змеиный
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  • Опубликована сегодня в 17:22

Российские войска покинули остров Змеиный

В Минобороны РФ официально подтвердили вывод российских войск с острова Змеиный. Ранее об этом сообщила украинская сторона.

30 июня ВС РФ в качестве "шага доброй воли" выполнили все цели на острове Змеиный и решили вывести весь свой гарнизон, рассказали в ведомстве.

"Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря", — говорится в сообщении Министерства обороны России.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков объяснил такое решение подтверждением того, что Россия не препятствует организации гуманитарных коридоров и вывоза зерна с территории Украины.

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