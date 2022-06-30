Российские войска покинули остров Змеиный

В Минобороны РФ официально подтвердили вывод российских войск с острова Змеиный. Ранее об этом сообщила украинская сторона.
30 июня ВС РФ в качестве "шага доброй воли" выполнили все цели на острове Змеиный и решили вывести весь свой гарнизон, рассказали в ведомстве.
"Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря", — говорится в сообщении Министерства обороны России.
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков объяснил такое решение подтверждением того, что Россия не препятствует организации гуманитарных коридоров и вывоза зерна с территории Украины.
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