В Госдуме утвержден новый закон об иноагентах

На внеочередном заседании депутаты Госдумы в завершающем чтении утвердили закон, который призван регулировать деятельность иностранных агентов.

По принятому закону, теперь вводится единый реестр иноагентов, которым будет управлять минюст. По новым правилам, в нем могут оказаться любые организации или лица, которые уличены в "иностранном воздействии", "получении материальной поддержки из-за рубежа", ведении общественно-политической деятельности, сборе сведений касательно военного положения России, и кроме того, в распространении подобной информации.

Утвержденный Госдумой закон подразумевает некоторые запреты для лиц, внесенных в реестр. Так, им запрещено осуществлять просветительскую или педагогическую деятельность для несовершеннолетних, устраивать общественные мероприятия, а также работать на государственной службе.

Новый закон об иноагетах может начать действовать с 1 декабря 2022 года в случае, если его подтвердит Совет федерации и подпишет глава Российской Федерации Владимир Путин.