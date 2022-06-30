Honor приостановила официальные поставки в Россию

Китайский производитель электроники Honor прекратил официальные поставки своей продукции в Россию. Такое заявление сделали "Ведомости" со ссылкой на собственные источники.

Официального объявления о том, что Honor покидает российский рынок не было, однако поставки смартфонов китайской компании прекратились еще в марте на фоне СВО. Теперь для импорта своей продукции на территорию России производитель смартфонов должен найти партнеров для параллельного импорта в других странах. В частности, ими могут выступить страны СНГ, такие как Армения и Грузия.

"Расширение сети дистрибьютеров в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию", — рассказал изданию источник.

Отмечается, что такой договоренности китайский производитель ранее достиг с Узбекистаном.