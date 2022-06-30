Honor приостановила официальные поставки в Россию

Китайский производитель электроники Honor прекратил официальные поставки своей продукции в Россию. Такое заявление сделали "Ведомости" со ссылкой на собственные источники.
Официального объявления о том, что Honor покидает российский рынок не было, однако поставки смартфонов китайской компании прекратились еще в марте на фоне СВО. Теперь для импорта своей продукции на территорию России производитель смартфонов должен найти партнеров для параллельного импорта в других странах. В частности, ими могут выступить страны СНГ, такие как Армения и Грузия.
"Расширение сети дистрибьютеров в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию", — рассказал изданию источник.
Отмечается, что такой договоренности китайский производитель ранее достиг с Узбекистаном.
Из порта в Бердянске вышло первое торговое судно с зерном
Власти Запорожья сообщают о первом торговом судне с несколькими тысячами тонн зерна, которое направилось в порты других стран.
Видео захода колонны украинских танков в Бахмут появилось в Сети
Местные жители стали свидетелями движущейся колонны танков Вооруженных сил Украины в город Бахмут.
Политик Соловьев раскритиковал сорвавших выставку о Мариуполе петербургских чиновников
Инцидент с сорванной выставкой о Мариуполе в Пушкинском районе Петербурга вызвал большое недоумение у депутата Государственной думы Сергея Соловьева.
В "Гоголь-центре" поменяется руководство
Театр имени Гоголя, также известный как "Гоголь-центр", продолжит работу, но по окончанию сроков трудовых контрактов нынешнего руководства будет назначено новое.